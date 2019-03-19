Белэнергомаш-БЗЭМ изготовил металлоконструкции для СПГ-завода Газпрома

На строительной площадке комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции (КС) «Портовая» заканчивается монтаж металлоконструкций производства ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ». Изготовление конструкций было выполнено во второй половине 2018 года.

КС «Портовая» является отправной точкой для поставок газа в Европу по морскому газопроводу «Северный поток» ПАО «ГАЗПРОМ». Она расположена на побережье Балтийского моря в бухте Портовая, рядом с городом Выборг Ленинградской области. В рамках реализации проекта ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ» изготовил и поставил металлоконструкции каркасов наливной эстакады СПГ и отделения компримирования отпарного газа высокого давления.

Главной особенностью проекта стало применение нестандартной схемы окраски «АКРУС», выбранной заказчиком проекта в рамках программы импортозамещения. На первых этапах нанесения антикоррозионной защиты представители компании «АКРУС» проводили послойный контроль качества, по итогам которого специалисты белгородского завода получили высокую оценку профессиональных качеств.

Поставка конструкций осуществлялась непосредственно на монтажную площадку в бухте Дальняя в строго соответствующие договором сроки.

По материалам пресс-службы ООО «Белэнергомаш-БЗЭМ»