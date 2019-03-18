Первые итоги климатической выставки «МИР КЛИМАТА - 2019»

С 4 по 7 марта в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне прошла 15-я Международная специализированная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «МИР КЛИМАТА - 2019».

Выставка знаменовала собой начало сезона для климатической и холодильной отрасли, тем самым задавая тон на наступивший год для всего рынка. По мнению участников, форум является главной выставкой индустрии HVAC&R в Восточной Европе и единственным событием такого масштаба в России.

Подробная статистика выставки будет опубликована позже, но предварительные итоги можно подвести уже сейчас:

Четыре активных дня выставки: 22 615 посетителей

Более 250 участников из 24 стран мира

Прогнозируемый успех Деловой программы у специалистов: более 1500 делегатов

Вот уже 15 лет «МИР КЛИМАТА» представляет новые имена и инновации в климатической и холодильной отрасли. Именно здесь решаются многие актуальные вопросы, связанные, например, с такими важнейшими сегодня проблемами, как энергоэффективность и энергосбережение. Профессионалы признают, что присутствие на выставке позволяет им быть в авангарде событий, как говорится «держать руку на пульсе».

В этом году многие участники отметили заметный рост числа посетителей из регионов России и сделали ставку на расширение своих дилерских сетей.

Деловая программа выставки «МИР КЛИМАТА – 2019» стала самой масштабной, за все время существования выставки. Она включала в себя 18 мероприятий, которые посетили более 1500 участников.

Доклады по самым актуальным вопросом, стоящим в настоящее время перед специалистами отрасли, сделали 110 спикеров, а в рамках Школы Молодых ученых имени профессора И.М. Калниня свои проекты представили 62 студента и аспиранта ведущих профильных вузов страны.

По материалам журнала «С.О.К»