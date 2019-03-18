Челябинский губернатор предложил «Курганмашзаводу» войти в кластер транспортного машиностроения

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский предложил ПАО "Курганмашзавод" стать участником формируемого на Южном Урале кластера транспортного машиностроения.

"Мы хотели бы видеть участником кластера транспортного машиностроения "Курганмашзавод", чтобы восполнить выпадающие компетенции. Новый статус даст заводу возможность получения господдержки для создания импортозамещающих производств. Надеюсь, наши соседи нас услышат, и в итоге согласуют участие "Курганмашзавода" в нашем кластере", - сказал Б. Дубровский на окружном совещании в Кургане.

В ходе пресс-конференции он также подчеркнул, что кластер позволит разрабатывать инновационную продукцию.

"Мы рассматриваем кластер, как некий инструментарий развития. Кластер - это цепочка создания добавленной стоимости. В кластере транспортного машиностроения, который мы у себя создаем, ясно, что не хватает именно финишных изделий. Это финишное изделие может быть изготовлено в Курганской или Свердловской области. Мы пригласили эти предприятия в кластер для того, чтобы замкнуть эту идею. Совершенно полная цепочка добавленной стоимости позволяет нам выходить уже на регистрацию этого кластера, формализацию этого кластера, ну и, соответственно, привлечение ресурсов с федерального уровня для разработки инновационной продукции, которая в рамках этого кластера может быть произведена", - сказал Б. Дубровский.

Он отметил, что на данный момент в Челябинской области 7 промышленных кластеров, из них 2 в реестре Минпромторга России. Они объединяют 12 промышленных отраслей, включая транспортное машиностроение, приборостроение и легкую промышленность. Здесь занято 12 тыс. человек, отгрузка продукции в 2018 году превысила 20 млрд рублей. В регионе формируются кластер транспортного машиностроения и приводной техники, кластер по производству трубопроводной арматуры. В этих проектах задействованы предприятия Челябинской Свердловской и Курганской областей.

По словам врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова, регион непременно воспользуется этой возможностью.

"Это увеличение поставок, а увеличение поставок - это увеличение рабочих мест, поэтому, мы, конечно, этим воспользуемся", - сказал В.Шумков.

ПАО "Курганмашзавод" - одно из крупнейших в России предприятий военно-промышленного комплекса. Помимо продукции ВПК, предприятие производит гусеничные вездеходы, лесопромышленные машины, колесные погрузчики, мини-тракторы, автоприцепы, а также оборудование для нефтегазовой отрасли.

По материалам «Интерфакс»