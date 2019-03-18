БАЛТПРОМАРМАТУРА ВОШЛА В ЧИСЛО УСПЕШНЫХ ПОСТАВЩИКОВ

По итогам исследования, проведённого командой B2B-Center, компания ООО «Балтпромарматура» вошла в число самых успешных Российских поставщиков по итогам работы на площадке B2B-Center. Этот статус подтверждает вклад компании в развитие конкуренции на российском рынке, результативность участия в закупках и доверие со стороны заказчиков.

Напомним, общество с ограниченной ответственностью «БАЛТПРОМАРМАТУРА» было образовано в 2000 году вследствие реорганизации НПО «Знамя Труда им. И.И.Лепсе», история которого начинается с основания в 1878 году чугунно-меднолитейного завода «Лангензиппен и Кo». БАЛТПРОМАРМАТУРА с 2001 года входит в состав Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и является предприятием разработчиком, изготовителем и поставщиком трубопроводной арматуры.

По материалам пресс-службы ООО «БАЛТПРОМАРМАТУРА»