ОМК поддержит предпринимателей в трех моногородах

Объединенная металлургическая компания (АО «ОМК», г. Москва) объявляет о старте 4-й программы по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» в трех городах, где расположены предприятия компании: Чусовом Пермского края, Благовещенске Республики Башкортостан и Выксе Нижегородской области. Программа «Начни свое дело» реализуется с 2016 года, она направлена на поиск и реализацию бизнес-идей по решению острых социальных проблем, обеспечение альтернативных способов занятости, а также на развитие социальной сферы городов и районов.

Программа состоит из образовательной части, грантового конкурса и акселерационной программы бизнес-сопровождения лучших проектов. Полученные знания помогут запуску социальных проектов, а акселерационная программа даст возможность предпринимателям развивать начатое дело под руководством опытных бизнес-кураторов.

К участию в программе приглашены жители городов, готовые начать собственное дело и открыть ИП, действующие социальные предприниматели, представители малого и среднего бизнеса и некоммерческие организации, желающие развивать новые направления социальных услуг. Финансовую поддержку компания окажет инициативам в сфере здравоохранения, образования, сельского хозяйства, защиты природы, туризма, спорта, а также помощи пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья.

Общий бюджет «Начни свое дело» составляет 9 млн рублей. На открытие собственного бизнеса социальные предприниматели смогут получить до 150 тыс. рублей в Чусовском районе и до 200 тыс. рублей в Благовещенском районе и г.о.г. Выкса. Поддерживая социальный бизнес в регионах, где расположены предприятия компании, ОМК способствует наращиванию эффективных социальных инвестиций в их развитие через социальные услуги для их жителей, в том числе и для сотрудников компании.

Программа реализуется в рамках партнерства заводов, входящих в состав ОМК, региональных ЦИССов (в Пермском крае АНО Центр развития социальных проектов «Перспектива»), муниципальных администраций, а также профильных региональных министерств и ведомств.

«Программа «Начни свое дело» вписывается в стратегию развития страны. Поддержка социального бизнеса входит в список 12 приоритетных национальных проектов России. В настоящее время законопроект о социальном предпринимательстве, который призван выделить его в отдельную область деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, готовится к рассмотрению во втором чтении Государственной Думой РФ. Принятие закона окажет существенную поддержку социальным предпринимателям, поможет в решении социальных вопросов в регионах», – отметила руководитель направления по корпоративной социальной ответственности АО «ОМК» Ольга Миронова.

По материалам пресс-службы ОМК