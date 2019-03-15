Российское производство блочных тепловых пунктов набирает обороты

В 2018 году компания Danfoss в 15 раз увеличила мощность участка сборки блочных тепловых пунктов (БТП) на своем предприятии в Подмосковье. Так, благодаря инвестициям в производство площадь сборочных цехов была повышена почти в пять раз, а производительность предприятия в Нахабино достигла трехсот блочных тепловых пунктов в месяц.

«На сегодняшний день мы не только увеличили объем производства, но и сократили сроки поставок: часть заказов по изготовлению БТП выполняется в срок до трех недель против прежних восьми. Решение о расширении производства было принято в связи с постоянно растущим спросом на этот вид продукции. Практически каждое новое здание, независимо от его назначения, проектируется и строится с собственным автоматизированным тепловым узлом и блочный тепловой пункт – наиболее оптимальное, надежное и экономичное решение», – комментирует Алексей Теняев, директор по развитию бизнеса компании «Данфосс».

Как отмечает специалист, сегодня помимо сборки БТП Danfoss выпускает и многие комплектующие для них, в том числе те, которые ранее закупались у сторонних подрядчиков. До 2015 года в компании действовал стандарт ISO 9001, но он был признан не соответствующим высоким внутренним регламентам Danfoss в части контроля качества продукции и комплектующих для ее производства. Поэтому все предприятия компании были переведены на более строгий стандарт менеджмент качества, IATF 16949, разработанный для предприятий автомобильной промышленности. Переход потребовал реструктуриризации производственных и бизнес-процессов и отказа от работы с некоторыми поставщиками.

«К сожалению, пока далеко не каждая российская компания отвечает всему набору необходимых требований. Однако мы оказываем партнерам содействие в развитии производства. Например, помогаем сформировать дорожную карту модернизации, необходимой для приведения их предприятий в соответствие с требованиями стандарта», – поясняет Алексей Теняев.

Стандарт IATF 16949 предполагает ежегодный сертификационный аудит предприятий. Подмосковное производство Danfoss прошло его в 2018 году, одновременно с расширением участка по производству БТП. Новая редакция стандарта содержит специальный блок требований к оценке рисков и планов реагирования в чрезвычайных ситуациях. Компания может гарантировать своим заказчикам бесперебойные поставки блочных тепловых пунктов даже в экстренных ситуациях, включая многие форс-мажорные, а также в случае перебоев в получении комплектующих или сырья от собственных поставщиков.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»