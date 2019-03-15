Представители ПАО «Транснефть» стали победителями финала Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Работники организаций системы ПАО «Транснефть» (ОСТ) стали победителями финала XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля.
Финальный этап конкурса проходил в период с 4 по 6 марта 2019 года на базе ООО «НУЦ «Качество» в г. Москве по 9 номинациям (методам неразрушающего контроля): акустико-эмиссионному, визуальному и измерительному, вибродиагностическому, вихретоковому, магнитному, проникающими веществами (капиллярному), радиографическому, тепловому, ультразвуковому.
Всего в конкурсе участвовали 57 специалистов неразрушающего контроля из 35 организаций РФ (ПАО «Газпром», ПАО «Уралхиммаш», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ачинский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ» и других).
В конкурсе приняли участие 10 организаций системы ПАО «Транснефть», которые представляли 18 специалистов. Они завоевали 13 призовых мест, из них 4 - первых, 5 - вторых, 4 - третьих по различным номинациям.
Призерами конкурса от ПАО «Транснефть» стали:
Вибродиагностический метод
I - Шайхутдинов Т.Ф. (АО «Транснефть - Урал»);
II - Ризванов Р.Ф. (АО «Транснефть - Прикамье»);
Ультразвуковой метод:
I - Шкиров С.В. (АО «Транснефть - Урал»);
III - Турбин А.А. (АО «Транснефть - Сибирь»);
Акустико-эмиссионный метод:
I - Дмитриенко В.Е. (АО «Транснефть - Диаскан»);
Тепловой метод:
I - Хайруллин А.Д. (АО «Транснефть - Урал»);
Визуальный и измерительный метод:
II - Кириллов Н.Б. (АО «Транснефть - Верхняя Волга»);
III - Сердюк А.М. (АО «Транснефть - Урал»);
Радиографический метод:
II - Михайлов О.Г. (АО «Транснефть -Урал»);
III - Лютоев И.И. (АО «Транснефть - Север»);
Капиллярный метод:
II - Мумриков М.В. НТЦ ООО «НИИ Транснефть»;
Магнитный метод:
II - Пухальский Е.А. (ООО «Транснефть Надзор»);
Вихретоковый метод:
III - Низамутдинов Р.Р. (АО «Транснефть - Урал»).
Лидером конкурса по числу призовых мест (шесть) стало АО «Транснефть - Урал».
Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоялось на VI Международном промышленном форуме «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».
По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»