Представители ПАО «Транснефть» стали победителями финала Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля

Работники организаций системы ПАО «Транснефть» (ОСТ) стали победителями финала XVI Всероссийского конкурса специалистов неразрушающего контроля.

Финальный этап конкурса проходил в период с 4 по 6 марта 2019 года на базе ООО «НУЦ «Качество» в г. Москве по 9 номинациям (методам неразрушающего контроля): акустико-эмиссионному, визуальному и измерительному, вибродиагностическому, вихретоковому, магнитному, проникающими веществами (капиллярному), радиографическому, тепловому, ультразвуковому.

Всего в конкурсе участвовали 57 специалистов неразрушающего контроля из 35 организаций РФ (ПАО «Газпром», ПАО «Уралхиммаш», ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ПАО «Иркутскэнерго», АО «Ачинский НПЗ», АО «Сызранский НПЗ» и других).

В конкурсе приняли участие 10 организаций системы ПАО «Транснефть», которые представляли 18 специалистов. Они завоевали 13 призовых мест, из них 4 - первых, 5 - вторых, 4 - третьих по различным номинациям.

Призерами конкурса от ПАО «Транснефть» стали:

Вибродиагностический метод

I - Шайхутдинов Т.Ф. (АО «Транснефть - Урал»);

II - Ризванов Р.Ф. (АО «Транснефть - Прикамье»);

Ультразвуковой метод:

I - Шкиров С.В. (АО «Транснефть - Урал»);

III - Турбин А.А. (АО «Транснефть - Сибирь»);

Акустико-эмиссионный метод:

I - Дмитриенко В.Е. (АО «Транснефть - Диаскан»);

Тепловой метод:

I - Хайруллин А.Д. (АО «Транснефть - Урал»);

Визуальный и измерительный метод:

II - Кириллов Н.Б. (АО «Транснефть - Верхняя Волга»);

III - Сердюк А.М. (АО «Транснефть - Урал»);

Радиографический метод:

II - Михайлов О.Г. (АО «Транснефть -Урал»);

III - Лютоев И.И. (АО «Транснефть - Север»);

Капиллярный метод:

II - Мумриков М.В. НТЦ ООО «НИИ Транснефть»;

Магнитный метод:

II - Пухальский Е.А. (ООО «Транснефть Надзор»);

Вихретоковый метод:

III - Низамутдинов Р.Р. (АО «Транснефть - Урал»).

Лидером конкурса по числу призовых мест (шесть) стало АО «Транснефть - Урал».

Торжественное подведение итогов и награждение победителей состоялось на VI Международном промышленном форуме «Территория NDT. Неразрушающий контроль. Испытания. Диагностика».

По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»