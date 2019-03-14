«Грундфос» снижает цены на скважинные насосы

«Грундфос» продолжает уникальную кампанию со скидками на все модели скважинных насосов GRUNDFOS SQ без кабеля, GRUNDFOS SQE и комплекты для поддержания постоянного давления с насосом SQE. Цены на указанные модели снижаются на 25%, 30% и 15% соответственно. Акция продлится до 29 ноября 2019 года.

”«Грундфос» стремится сделать передовое оборудование доступнее для потребителей, и поэтому мы приняли решение в этом году продолжить сезонную акцию со скидками на наиболее востребованные модели скважинных насосов. Трёхдюймовые погружные насосы SQ/SQE — компактное оборудование, которое может устанавливаться даже в самой узкой скважине. Простые в установке, они оснащены двигателями с постоянными магнитами и обеспечивают напор до 200 м”, — говорит Максим Семёнов, руководитель отдела продуктового менеджмента Департамента промышленного и бытового оборудования «Грундфос».

Насосы серий SQ и SQE предназначены для обеспечения водой коттеджей и частных домов. Характерные особенности данных скважинных насосов — простота и надежность эксплуатации. Широкий модельный ряд позволяет подобрать оборудование, подходящее точно под заданные параметры.

Дополнительные удобство и комфорт владельцам скважинных насосов SQ и SQE гарантирует программа «Сервис 24»: в случае выхода насоса из строя производитель гарантирует устранение неисправности или его замену в течение суток с момента обращения.

По материалам пресс-службы Grundfos