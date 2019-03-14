Замглавы Минстроя озвучил новый срок перехода на BIM

Минстрой намерен обеспечить внедрение ВIM-технологий в строительной отрасли России в 2024 году. Об этом заявил замглавы министерства Дмитрий Волков, пишет «Интерфакс». По его словам, для перехода на BIM необходимо принять изменения в законодательстве, утвердить новые строительные стандарты и сделать этот процесс безболезненным для всех участников рынка. Что интересно, ранее в Минстрое планировали обеспечить внедрение информационного моделирования в строительной отрасли уже в текущем году. Такие планы в сентябре 2016-го озвучивал уже бывший глава ведомства Михаил Мень. Предполагалось, что в 2019-м станет обязательным применение ВIM-технологий при проектировании и возведении объектов по государственному заказу.

В июле прошлого года сообщалось, что обеспечить внедрение информационного моделирования в строительной отрасли поручил правительству Владимир Путин. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте комитета по техническому регулированию РСПП. Причем в качестве срока исполнения в поручении было названо 1 июля текущего года.

По материалам портала radidomapro.ru