Возле завода «Трубодеталь» появилась инсталляция в виде мягкого знака

Сотрудники завода «Трубодеталь» (АО «Трубодеталь», г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) и команды проекта LongFashionWeekend установили в п. Новосинеглазовский инсталляцию #Steel_Ь, которая призвана объединить между собой моду и металлургию.

Создание арт-объекта приурочили к главному модному событию года в Челябинске – LongFashionWeekend Spring/Summer 2019, которое пройдет в цехе завода «Трубодеталь». Для предприятия оно станет стартом юбилейного года, который проходит под девизом «Искусство в деталях»: в 2019 году «Трубодетали» исполняется 70 лет.

«Можно ли объединить моду и металлургию? На первый взгляд, это понятия из разных областей. «Steel» в переводе с английского – сталь, твердость. Но, возможно, от стали до стиля всего один знак – мягкий знак. И, если суровому городу добавить всего одну деталь, такую, как модный показ на заводе, это поможет ему стать мягче, принять свою самобытность и развивать ее», – объяснила концепцию инсталляции ее автор, архитектор Александра Капучино.

«Инсталляция стала результатом совместного труда челябинских художников и работников нашего завода. Мы всегда подтверждаем тот факт, что наши специалисты могут решать сложнейшие задачи, а их работа сродни искусству. Эта идея в буквальном смысле воплотилась как раз в этой инсталляции», – отметил управляющий директор «Трубодетали» Евгений Баранов.

По материалам пресс-службы ОМК