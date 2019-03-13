В ЗАУРАЛЬЕ И ЮГРЕ СОЗДАДУТ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

5-6 марта 2019 г. состоялась бизнес-миссия в Курганскую область представителей промышленности и инфраструктуры поддержки МСП ХМАО-Югра. Она прошла под девизом "Межрегиональное сотрудничество: опыт, развитие, перспективы роста". По данной теме 5 марта прошел круглый стол во главе с заместителем директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области Владимиром Ковалевым и начальником Управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Алексеем Михеевым.

Открывая "круглый стол" и, говоря о перспективах создания и развития межрегионального промышленного кластера и новой промышленной политике, директор НП "Центр кластерного развития Курганской области" Сергей Сухарев подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет создавать высокотехнологичную наукоёмкую трубопроводную арматуру и технологическое оборудование, снижая долю импорта для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

Виктор Мальцев, генеральный директор АНО "Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры", предложил создать Западно-Сибирский испытательный полигон нефтегазового оборудования в ЯНАО и ХМАО-Югре в виде нескольких площадок в непосредственной близости к потребителям - нефтегазовым компаниям, проект, на который планируется выделить 2 млрд. руб., одобрен Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Алексей Михеев сообщил, что созданный два года назад Департамент промышленности ХМАО-Югры последовательно развивает инфраструктуру поддержки отрасли, создан Фонд поддержки промышленности, власти округа выступают за активное взаимодействие машиностроителей УрФО и нефтегазодобывающих компаний, таких как ПАО "Лукойл", ПАО "Сургунефтегаз", ПАО "НК "Роснефть", ПАО "Газпром" и другие.

В ходе обсуждения свои предложения по конкретным направлениям партнерства высказали Александр Жилин, управляющий директор ЗАО "Курганспецарматура"; Сергей Афанасьев, заместитель генерального директора по аналитике и экспертизе Фонда развития Югры; Андрей Станкин, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Технополис" (ХМАО-Югра); Игорь Енбаев, директор ОП "Курган" ООО "РТМТ"; Руслан Гусар, генеральный директор ООО "Управляющая компания "Индустриальный парк-Югра"; Павел Веселый, директор Инженерного центра ПАО "Курганмашзавод"; Алексей Зайцев проректор по образовательной деятельности ФГБОУ ВО "Курганский государственный университет" и другие участники встречи.

По материалам портала Advis