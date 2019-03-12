ТЕРМОБРЕСТ ПОДВЕЛ ИТОГИ выставки YugBuild-2019

Компания "ТЕРМОБРЕСТ" совместно с официальным дилером "ИТ-АВТОМАТИКА" приняли участие в международной выставке YUGBUILD-2019 в г.Краснодаре, которая проходила с 27 марта по 2 февраля 2019 г. В рамках данной выставки специалисты "ТЕРМОБРЕСТ" провели технический семинар на тему «Современное газовое оборудование ТЕРМОБРЕСТ - новинки производства и особенности применения».

Выставочный стенд "ТЕРМОБРЕСТ", а также технический семинар посетили специалисты проектных, монтажных, производственных и торгующих компаний города и области. Участники мероприятия ознакомились с новинками продукции "ТЕРМОБРЕСТ" и усовершенствованными конструктивными решениями выпускаемого оборудования. Обсудили ряд вопросов, возникающих в ходе проектирования объектов теплоэнергетического комплекса. Ознакомились с основными правилами подбора оборудования для различных решений газовой обвязки, выбора аналогов при замене и реконструкции устаревшей запорно-регулирующей группы оборудования, а также другими вопросами проектирования и применения изделий марки "ТЕРМОБРЕСТ".

Компания "ТЕРМОБРЕСТ" благодарит всех гостей за активное участие и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

По материалам пресс-службы СП «ТермоБрест» ООО