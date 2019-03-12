НОВЫЙ ПОСТАВЩИК НПФ «РАСКО» – торговая марка РЕД

Предлагаем продукцию торговой марки «РЕД» производства ООО «Плексор», ‒ нового поставщика ООО «НПФ «РАСКО». ООО «ПЛЕКСОР» — российское предприятие, производящее газовое оборудование, которое по качеству и техническим характеристикам не уступает продукции западных компаний, но при этом значительно более доступно по цене. Компания разрабатывает, производит и предлагает данную продукцию под собственной торговой маркой «РЕД».

«РЕД» — это РЕдуцирование и Диагностика как основные направления деятельности компании. Также РЕД — это красный (англ. red), фирменный цвет предприятия, в который окрашивается вся его продукция.

Сегодня производственная программа ООО «ПЛЕКСОР» включает:

линейку регуляторов давления газа (регулятор давления газа «РЕД‒50»)

линейку газовых фильтров со встроенными индикаторами загрязнения (фильтры газовые «РЕД‒25 (40,50)»)

предохранительный сбросной клапан (клапан предохранительный сбросной «РЕД‒ 25»)

У компании ООО «ПЛЕКСОР» сильная команда и амбициозные планы. Постоянно совершенствуется конструкция уже выпускаемых устройств, в планах ‒ значительное расширение номенклатуры производимой продукции. Но уже сейчас газорегуляторное оборудование под брендом РЕД активно включается в проекты и применяется в составе газорегуляторных пунктов и газовых котельных разработки и производства ведущих российских производителей газовой отрасли. ООО «НПФ РАСКО», являясь дилером ООО «ПЛЕКСОР», обеспечивает поставку всей номенклатуры продукции производства данного предприятия по единым ценам и в минимальные сроки, в том числе за счет постоянного наличия наиболее ликвидной продукции на складе в Москве, а также оказывает весь спектр инжиниринговых услуг по выбору данного оборудования.

По материалам пресс-службы ООО «НПФ «РАСКО»