Начата работа выставки ISH

11 марта в Германии во Франкфурте-на-Майне состоялось открытие крупнейшей международной выставки сантехники, оборудования и мебели для ванных комнат, систем кондиционирования и инсталляционных технологий ISH - 2019. Впервые выставка будет проходить в течение 5 дней — с 11 по 15 марта. Более 2.530 участников из 57 стран представят свои новинки. Общая площадь выставочной экспозиции в этом году составит 275.000 квадратных метров.

ISH 2019 включает весь спектр оборудования, компонентов и технических новинок производства и состоит из 2 основных разделов: ISH Water и ISH Energy.

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По материалам журнала «С.О.К»