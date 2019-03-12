Промышленники Югры и Зауралья посетили ТЕМПЕР

5-6 марта 2019 г. состоялась бизнес-миссия в Курганскую область представителей промышленности и инфраструктуры поддержки МСП ХМАО-Югра. Она прошла под девизом «Межрегиональное сотрудничество: опыт, развитие, перспективы роста».

Круглый стол по этой теме прошел 5 марта в конференц-зале КГУ во главе с заместителем директора Департамента промышленности, транспорта и энергетики Курганской области Владимиром Ковалевым и начальником Управления промышленной политики Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Алексеем Михеевым.

На форуме арматуростроителей России, прошедшем в сентябре 2018 года в г. Кургане, Курганский территориально-отраслевой комплекс «Новые технологии арматуростроения» (КТОК «НТА»), который охватывает более 20 предприятий производителей ТПА, предложил для реализации проект испытательного полигона трубопроводной арматуры. Во время переговоров родилась идея: организовать межрегиональное сотрудничество в рамках проекта «Полярный вектор», объединив потенциал предприятий Курганской и Тюменской областей, ХМАО-Югры и ЯНАО. Минпромторг РФ уже поддержал эту инициативу курганцев.

Открывая «круглый стол» и, говоря о перспективах создания и развития межрегионального промышленного кластера и новой промышленной политике, директор НП «Центр кластерного развития Курганской области» Сергей Сухарев подчеркнул, что такое сотрудничество позволяет создавать высокотехнологичную наукоёмкую трубопроводную арматуру и технологическое оборудование, снижая долю импорта для топливно-энергетического комплекса Российской Федерации.

6 марта гости из ХМАО-Югры посетили АНО «Курганский центр испытаний, сертификации и стандартизации трубопроводной арматуры», ЗАО «Курганспецарматура», ООО «РТМТ», ООО «ТЕМПЕР».

На заводе Темпер участники бизнес-миссии отметили высокую организацию производственного процесса. Были достигнуты договоренности в плане дальнейшего сотрудничества между ООО "ТЕМПЕР" и промышленными предприятиями ХМАО-Югра.

По материалам пресс-службы ООО «Темпер»