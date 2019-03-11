Состоялось очное заседание Совета директоров ПАО «Транснефть»

Совет директоров рассмотрел текущие вопросы деятельности компании и заслушал информацию о работе Совета потребителей ПАО «Транснефть». Был отмечен положительный опыт работы Совета по осуществлению общественного контроля по оказанию услуг потребителям естественной монополии.
Совет директоров прекратил полномочия В.Б. Рушайло как члена Правления компании в связи с уходом на пенсию. В настоящее время Правление компании состоит из девяти человек: Председатель правления, Президент компании ПАО «Транснефть» Н.П. Токарев, члены Правления - первый вице-президент компании М.С. Гришанин, вице-президенты С.А. Андронов, Л.В. Каланда, Б.М. Король, М.В. Маргелов, П.А. Ревель-Муроз, А.Н. Сапсай, Р.Р. Шарипов.
По материалам пресс-службы ПАО «Транснефть»