Viega представит новинки на ISH

На всемирной выставке ISH, которая пройдет с 11 по 15 марта 2019 года во Франкфурте-на-Майне, компания Viega представит свои инновационные разработки в области систем скрытого монтажа, методов монтажа и водосливной арматуры, а также звукоизоляции и противопожарной защиты. Еще одной важной областью, в которой компания намерена подчеркнуть свою компетенцию, являются решения для поддержания наивысшего качества водопроводной воды. Основной целью всех нововведений является оптимизация рабочих и монтажных процедур как с технической, так и с коммерческом точки зрения.

Увидеть новые разработки Viega можно будет на стенде производителя в павильоне 4.0 (A44/B44/B46). «Все новые продукты, которые мы представим на ISH, были разработаны таким образом, чтобы монтажные работы на строительной площадке были быстрее и безопаснее, а также обеспечили бы экономические выгоды для подрядчиков, инвесторов и конечных потребителей, - объясняет Дирк Геллиш, член совета директоров Viega. - Прогресс, достигнутый нами как одним из ведущих мировых поставщиков инженерных решений, будет виден во всех сегментах нашего предложения». Основное внимание будет уделено системам скрытого монтажа. Viega также представит ряд новых продуктов и дополнений в области технологий для быстрого и безопасного пресс-соединения труб, встраиваемых душевых лотков и систем противопожарной защиты.

Еще одна важная тема, к которой компания Viega хочет привлечь внимание посетителей выставки - это новая концепция поддержания качества водопроводной воды. С этой целью специалисты компании провели анализ установок для питьевого водоснабжения на основе последних научных исследований, касающихся различных аспектов этой проблемы, включая вопросы, связанные с энергосбережением. Такой подход позволяет не только гарантировать высочайшее качество водопроводной воды, но и повысить энергоэффективность в крупных установках.

Имея более 4500 сотрудников по всему миру и ассортимент из более чем 17 000 продуктов для строительных технологий, Viega является одним из признанных лидеров инноваций в секторе HVAC. Это утверждение еще раз подтверждается разработками, которые производитель представляет на ведущей мировой выставке ISH 2019. Благодаря практической значимости этих продуктов и систем, а также сопутствующего сервиса, предоставляемого производителем, выигрывают как специалисты-проектировщики, так и специалисты-оптовики.

По материалам журнала «С.О.К»