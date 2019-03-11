«НТА-ПРОМ» СТАЛ ОФИЦИАЛЬНЫМ ДИСТРИБЬЮТОРОМ T2 ALLOYS НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ

Продукция компании T2 Alloys (более известна под брендом TUNGUM) уже более 80 лет используются во многих отраслях промышленности по всему миру. Многолетний опыт свидетельствует о высоком качестве сплава TUNGUM, который отличается исключительной стойкостью к питтинговой и щелевой коррозии, следовательно, низкими расходами на техническое обслуживание всего проекта или системы, где применяются изделия из данного сплава. Сплав TUNGUM был впервые получен в 1933 году в Великобритании. За все время использования продукции из этого сплава не было ни одного зарегистрированного факта коррозии. TUNGUN имеет пассивный оксидный слой, который под воздействием кислорода образует очень тонкое (0,025 мм) оксидное покрытие, препятствующее возникновению коррозии Основные области применения:

Гидравлические и пневматические системы

Нефтегазовая промышленность

Барокамеры, подводные колоколы

Шельфовое бурение: платформы, танкеры, корабли

Аэрокосмическая промышленность

Транспорт

Оборонная промышленность

Системы питьевой воды

Системы впрыска химических реагентов

TUNGUM обладает высокой стойкостью к коррозии как на берегу, так и в морской среде и гарантирует большой срок службы даже при высоких нагрузках в зоне сильной коррозии. Поэтому продукция из этого сплава является незаменимой в использовании в областях, связанных с подводными работами и шельфовым бурением.

TUNGUM немагнитный сплав, который обладает искробезопасными свойствами. Это позволяет использовать его в системах газопроводов высокого давления (кислород и инертные газы). Также сплав применим для низкотемпературных (криогенных) систем. Трубка из сплава TUNGUM превосходно работает с обжимными фитингами DK-LOK из нержавеющей стали 316L, которые обладают гораздо более низкой стоимостью по сравнению с системами с трубкой из дуплексных сплавов или из Alloy400, Alloy625, которые могут применяться только с фитингами из аналогичного сплава.

Особенности и преимущества

Работа с трубкой TUNGUM и обжимными фитингами также проста, как и с трубкой 316L

1 ¼ оборота для трубок 6 – 25мм

Радиус гиба – 3D

Гнется трубогибом

Сварка не рекомендуется, чтобы не деформировать структуру, но возможна

Сплав TUNGUM дешевле материалов duplex и super-duplex, при этом имеет высокую эффективность для применения в системах с чрезмерной вибрацией.

По материалам пресс-службы «НТА-Пром»