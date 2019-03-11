Омскому «Арматурно-фланцевому заводу ПК» угрожает банкротство

Омское ООО «Арматурно-фланцевый завод производственная компания» (АФЗ ПК) может стать банкротом. О введении на предприятии процедуры наблюдения сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Решение о введении наблюдения принял арбитражный суд Омской области. В полном объеме оно было изготовлено 7 марта и размещено в картотеке арбитражных дел.

Согласно материалам дела, с иском о признании АФЗ ПК банкротом выступила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов». Она является конкурсным управляющим омского банка «Сибэс». Требования, которые образовались в связи с невыполнением условий кредитных соглашений, составляют 116,4 млн руб.

Итоги процедуры наблюдения предполагается рассмотреть на заседании арбитража в конце мая 2019 года.

ООО АФЗ ПК зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО АФЗ.

«Арматурно-фланцевый завод» является одной из крупных компаний России в области производства трубопроводной арматуры, c опытом работы более чем 20 лет. Сегодня Компания «Арматурно-фланцевый завод» является постоянным и надежным поставщиком широкой номенклатуры продукции в области арматуростроения», - говорится на сайте АФЗ. Среди контрагентов АФЗ указаны, в частности, «Магнитогорский металлургический комбинат», предприятия «Роснефти» и «Росатома».

По материалам СМИ