Два дня выставки «Мир климата 2019»

4 марта в выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне при информационной поддежке журнала С.О.К. начала свою работу 15-я Международная специализированная выставка систем кондиционирования, вентиляции, отопления, промышленного и коммерческого холода «МИР КЛИМАТА-2019».

В этом году форум собрал на своей площадке более 250 компаний из 24 стран мира.

С приветственным словом к гостям и участникам обратились:

· Генеральный директор компании «Евроэкспо» Анисимов К.В.,

· Управляющий делами Торгово-промышленной палаты РФ Быков В. А.,

· Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Кузин Д. Л.,

· Председатель Правления Российского союза предприятий холодильной промышленности Дубровин Ю.Н.,

· Директор компании «БРИЗ — Климатические системы» — авторизованный дистрибьютор оборудования ROYAL Clima в России, спонсора регистрации выставки — Степанов А. Г.;

· Президент Союза турецких экспортеров в сфере HVAC&R (ISIB) Mr. Mehmet Sanal (Мехмет Шаналь);

· Заместитель руководителя Управления гостевых выставок АО «Экспоцентр» — Анурова М. В.

Управляющий делами Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Владимир Александрович Быков обратил внимание участников и гостей выставки, что «...патронат предоставляется только значимым отраслевым мероприятиям, и то, что выставка „МИР КЛИМАТА" проходит под патронатом Торгово-промышленной палаты, подчеркивает как значение климатической отрасли в экономике страны в целом, так и данного мероприятия на отраслевом рынке...»

Исполнительный директор Ассоциации предприятий индустрии климата Дмитрий Леонидович Кузин отметил, что «...выставка с каждым годом прирастает в качественном плане, в первую очередь производителями и компаниями холодильного сектора...». Также он заявил, что «..Деловая программа в этом году является самой содержательной и представительной за все время проведения выставки „МИР КЛИМАТА"...»

«За прошедшие 15 лет выставка стала крупнейшим в России выставочным проектом в сфере климатического и холодильного оборудования. Новые инновационные технологии и передовое энергосберегающее оборудование, представляемое участниками выставки, отражают самые актуальные тренды в индустрии кондиционирования, вентиляции, отопления и промышленного холода...» — подчеркнул Председатель правления Российского союза предприятий холодильной промышленности Юрий Николаевич Дубровин.

Директор компании «БРИЗ — Климатические системы» Александр Георгиевич Степанов отметил, что «...За 15 лет выставка, можно сказать „возмужала", она выросла не только в размерах, но и в профессионализме участников и представляемом ассортименте. Если на первой выставке кроме импорта практически ничего не было, то сейчас мы видим огромное количество российских производителей...»

В первый же день выставки стартовала насыщенная деловая программа.

Открывал её, уже по традиции, XVI Международный Конгресс «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК. Инженерные методы снижения энергопотребления», информационную поддержку которому оказал журнал С.О.К.

По традиции, конгресс явился центральной площадкой для обсуждения новейших решений в области повышения энергоэффективности систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий.

В этом году мероприятие включало пленарную сессию, посвященную реализации национальных проектов и нормативного регулирования, а также две секции — «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования» и «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности».

Как отметил Владимир Пехтин, президент Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности — «...в России на государственном уровне поставлены задачи по модернизации производственных мощностей, обеспечению эффективного обращения с отходами, снижению уровня загрязненности воздуха, снижению выбросов в крупных городах не менее чем на 20%. Эти вопросы будут главными векторами развития отрасли в ближайшие годы...».

Президент НОПРИЗ, народный архитектор России Михаил Посохин заявил, что «...для создания энергоэффективных зданий у проектировщика должна быть актуальная работающая нормативно-правовая и нормативно-техническая базы и здесь, на конгрессе, уже не первый год вырабатываются достойные профессиональные предложения по актуализации этих баз».

Вице-президент НОПРИЗ и НОЭ, президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлиннапомнил, что «...в 2015 году именно в рамках конгресса был поднят вопрос о необходимости оценки энергоэффективности не конкретных решений, а жизненного цикла зданий в целом. Сегодня такие методики входят в нашу жизнь в том числе и посредством технологий цифрового моделирования зданий (BIM-технологий). В скором времени ожидается, что задачей проектировщика будет не просто выполнить требования технического задания, но и сделать это максимально эффективным способом...».

Большой интерес участников вызвал доклад Юрия Табунщикова, президента АВОК, о создании самообучаемых математических моделей для автоматического поиска такого режима работы климатических систем, который характеризуется минимальным энергопотреблением.

С докладами также выступили:

· Валерий Казейкин, председатель секции энергосбережение Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, член Экспертного совета Правительства РФ;

· Леонид Питерский, вице-президент, руководитель аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетический эффективности;

· Александр Фадеев, специалист по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России;

· Александр Горшков, главный специалист АО «Газпром промгаз»;

· Григорий Васильев, научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР»;

· Сергей Корниенко, доцент кафедры «Архитектура зданий и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» и другие специалисты.

В ходе конгресса обсуждались и фактические итоги его работы. В частности, во многом благодаря решениям конгресса в России уже сегодня разрабатывается и актуализируется нормативная документация в сфере строительства, выполняется оценка классов энергоэффективности вновь построенных зданий, внедряются конкретные технические решения по снижению потерь электроэнергии. Среди последних — применение вакуумных стеклопакетов, установка индивидуальных приборов учета тепла на радиаторах отопления, использование датчиков движения в системах освещения общих зон жилых многоквартирных домов.

Также в этот день прошло заседание Совета Ассоциации «Национальное объединение организаций в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Второй день деловой программы выставки «МИР КЛИМАТА — 2019» включил несколько мероприятий. В частности, АПИК возобновил семинары Учебно-консультационного центра «УНИВЕРСИТЕТ КЛИМАТА». В 12:00 работала секция, посвященная карьерному росту сотрудников проектного отдела. В ходе мероприятия для инженеров проектных отделов были представлены пути карьерного роста до уровня главных инженеров проектов. В 13:00 открылась секция по проектированию систем вентиляции и кондиционирования. Речь шла о правильном подборе вентиляторов, фильтров и автоматизации СКВ.

Кроме того, 5-го марта состоялось Пленарное заседание деловой программы Россоюзхолодпрома «Импортозамещение: тенденции, перспективы, истории успеха», начнёт свою работу 4-я научно-практическая конференция «Развитие индустрии холода на современном этапе».

По материалам организаторов