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Группа ЧТПЗ увеличила производительность трубоволочильного производства

07 марта, 2019 12

Группа ЧТПЗ реализовала инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса «Холоднодеформированные трубы». На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) установлено новое оборудование чешской фирмы «Prestar» для обработки нержавеющих труб. Инвестиции в проект составили более 15 млн рублей.

Современный станок обеспечивает быструю и точную резку труб диаметром от 83 до 162 мм. Процесс полностью автоматизирован, а перенастройка оборудования при смене сортамента осуществляется за несколько секунд — это существенно экономит время и увеличивает производительность участка на 25%.

«Группа ЧТПЗ непрерывно совершенствует производство перспективных и востребованных видов продукции, что позволяет компании занимать лидирующие позиции на рынке. По итогам 2018 года доля Группы ЧТПЗ в общем объеме поставок холоднодеформированных труб среди российских производителей составила 66%», - отмечает Кирилл Никитин, технический директор Группы ЧТПЗ

Запуск нового оборудования — очередной этап программы модернизации производства нержавеющих труб Группы ЧТПЗ. В 2016 году компания реализовала масштабный инвестиционный проект стоимостью 200 млн рублей, направленный на увеличение объемов, повышение уровня качества и снижение затрат на производство длинномерных нержавеющих труб для атомной и машиностроительной отраслей промышленности.

По материалам пресс-службы Группы ЧТПЗ


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