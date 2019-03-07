«АБС ЗЭиМ Автоматизация» на собрании Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан

Руководитель Департамента региональных продаж ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация» В.Г. Кириллов выступил на Общем собрании членов Ассоциации предприятий по водоснабжению и водоотведению Республики Казахстан «Казахстан Су Арнасы» с докладом на тему «Цифровизация предприятия. Повышение надежности и безопасности технологических процессов за счет применения интеллектуальных электроприводов ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация».

Ассоциация создана в 2002 году предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства и организациями, занимающимися вопросами водоснабжения и водоотведения, при участии Комитета по делам строительства Министерства экономики и торговли Республики Казахстан. Деятельность Ассоциации направлена на совершенствование деятельности водоснабжающих и водоотводящих предприятий.

По материалам пресс-службы ОАО «АБС ЗЭиМ Автоматизация»