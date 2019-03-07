HAWLE приняла участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Генеральный директор ООО «Хавле-Севком» Иван Кейвомяги в рамках своего участия 14-15 февраля в Российском инвестиционном форуме провел ряд встреч с представителями бизнеса и региональных органов власти. В рамках переговоров обсуждался инвестиционный и экономический потенциал регионов России в части модернизации и развития систем водоснабжения и водоотведения, а также формирования комфортной и безопасной городской среды.

Основная тема Форума - «Национальные проекты: от стратегии к действию» позволила участникам детально обсудить возможности эффективного достижения национальных целей, утвержденных майским Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года, направленных в том числе на устойчивое формирование комфортной и безопасной городской среды, повышения качества питьевой воды для населения и экологическое оздоровление водных объектов.

Иван Кейвомяги обсудил с представителями государственных структур Кемеровской, Ленинградской и Ульяновской областей возможности поставок высококачественного водозапорного оборудования для питьевого и технического водоснабжения, пожаротушения и водоотведения. Встречи состоялись с Алексеем Крупиным - Заместителем Губернатора Кемеровской области по инвестициям, инновациям и предпринимательству, Дмитрием Яловым - Заместителем председателя Правительства Ленинградской области – председателем комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, а также с Александром Смекалиным - Председателем Правительства Ульяновской области.

Кроме того, на площадке Форума Иван Кейвомяги встретился с Алсу Хаялиевой, представителем особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Алабуга». В рамках переговоров была достигнута обоюдная договоренность о продолжении и укреплении сотрудничества, основываясь на существующем опыте успешного применения энергоэффективной продукции Hawle на сетях резидентов ОЭЗ ППТ «Алабуга».

По материалам пресс-службы ООО «Хавле-Севком»