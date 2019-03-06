XVI МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС «ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. XXI ВЕК» УСПЕШНО ПРОШЕЛ В МОСКВЕ

4 марта 2019 года в рамках юбилейной выставки «Мир Климата» прошли мероприятия деловой программы XVI Международного конгресса «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные способы снижения энергопотребления».

По традиции открыла форум пленарная сессия. В этот раз она была посвящена обсуждению вопросов, связанных с обеспечением требований по энергоэффективности при реализации нацпроектов. Выступающие затронули темы нормативно-правового регулирования, стандартизации, технологического обеспечения и инноваций.





Открывая конгресс, модератор пленарной сессии президент НОЭ, председатель Оргкомитета форума Владимир Пехтин подчеркнул важность всестороннего подхода при выработке предложений и решений в области снижения ресурсо- и энергопотребления.





- Именно поэтому требования по энергоэффективности напрямую или косвенно отражаются в различных главах Указа Президента России №204 и в госпрограммах «Экология», «Жилье и городская среда», «Цифровая экономика». И профессиональное сообщество обязано принимать самое активное участие в выработке предложений по повышению энергоэффективности.

Поддержал этот тезис в своем приветствии конгрессу президент НОПРИЗ, народный архитектор России, академик Михаил Посохин.





- Для создания энергоэффективных зданий у проектировщика должна быть актуальная работающая нормативно-правовая и нормативно-техническая базы. Здесь, на конгрессе, уже не первый год вырабатываются достойные профессиональные предложения по актуализации этих баз. И, в том числе, по этой причине НОПРИЗ является многолетним партнером форума и принимает в мероприятиях его деловой программы активное участие.

Тему организации обеспечения энергоэффективности на протяжении всего жизненного цикла объектов строительства затронул вице-президент НОПРИЗ и НОЭ, президент Ассоциации «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» Александр Гримитлин.





- Под эгидой нацобъединений была разработана Методика жизненного цикла объектов капитального строительства, подразумевающая создание правильной информационной модели, на основе предоставленных достоверных данных и соответствующего программного обеспечения. Сейчас НОПРИЗ ведет доработку Методики и вскоре она вступит в действие.

Продолжил тему разработки нормативов и создания технических библиотек президент НП «АВОК» Юрий Табунщиков. Он представил участникам конгресса расчеты создания и область применения искусственного интеллекта управления климатизацией зданий.





- Искусственный интеллект для управления теплоэнергопотреблением системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха основывается на оптимальных решениях и самообучающихся математических моделях. При этом экспериментальные исследования выявили более 50% экономии энергии при оптимальном управлении ее расходом.

Тему применения инновационных и энергоэффективных технологий при реновации жилищного фонда в РФ и перспективы нормативного регулирования озвучил на пленарной сессии председатель секции энергосбережение Экспертного совета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы, член Экспертного совета Правительства РФ Валерий Казейкин, а вопросы стандартизации - вице-президент, руководитель аппарата Национального объединения организаций в области энергосбережения и повышения энергетический эффективности Леонид Питерский.





Завершилась пленарная сессия выступлением специалиста по энергосбережению и повышению энергоэффективности в ЖКХ Минстроя России Александра Фадеева, в котором он ознакомил гостей и участников форума с ретроспективой развития нормативно-правовой базы по энергоэффективности в строительстве зданий с момента принятия 10 лет назад закона «Об энергосбережении».





Далее деловую программу конгресса продолжили секции «Строительная теплофизика: соответствие зданий требованиям энергетической эффективности» и «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».

Сопредседателями первой дискуссии, партнером которой стала компания ROCKWOOL, выступили к.т.н., главный специалист АО «Газпром промгаз» Александр Горшков, д.т.н., научный руководитель группы компаний «ИНСОЛАР» Григорий Васильев и к.т.н., доцент кафедры «Архитектура зданий и сооружений», профессор кафедры «Урбанистика и теория архитектуры» ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» Сергей Корниенко.

Специалисты–участники мероприятия обсудили классификацию зданий по энергоэффективности и опыт определения значений нормируемых показателей эксплуатируемых зданий при совместном учете затрат теплоэнергии на отопление и

горячее водоснабжение, стандарты по определению герметичности наружной оболочки и воздухообмена зданий, а также практику их применения.





Кроме этого в докладах были озвучены методика проведения натурных испытаний по определению фактического энергопотребления вводимых в эксплуатацию зданий и оценки их соответствия требованиям энергоэффективности, анализ фактических режимов потребления горячей воды в многоквартирных домах и энергоэффективные решения применения теплонасосных систем в городах с «открытой» системой теплоснабжения.

Также слушателям были представлены регионы приоритетного внедрения в России теплонасосных систем теплохолодоснабжения МКД.

В завершение были рассмотрены вопросы влияния различных факторов на расчетные значения удельных теплоэнергетических характеристик зданий, оценка размера теплопотерь энергии через конструкции МКД, заглубленных в грунт, анализ получаемого при этом экономического эффекта, а также обсуждены разработка региональных и отраслевых методических документов, направленных на повышение энергоэффективности зданий, соответствие характеристик теплоизоляционных материалов по результатам независимых испытаний.





Спикерами на мероприятии выступили д.т.н., первый заместитель директора ГП «Институт жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.» Леонид Данилевский (Минск, Беларусь), председатель правления IRBEST Ltd. Андрей Нитиевский (Латвия), к. ф.-м. н., начальник отдела энергосбережения и энергоэффективности ГБУ «Мосстройразвитие» Владимир Личман, руководитель

направления «Энергоэффективность зданий» ООО «ТЕХНОНИКОЛЬ Строительные Системы» Станислав Щеглов, исполнительный директор Ассоциация РОСИЗОЛ Евгения Свиридова, к.т.н., научный сотрудник ОАО «ИНСОЛАР-ИНВЕСТ» Михаил Попов и руководитель отдела экологии этой же компании Марина Колесова.

Дискуссией на секции «Способы снижения энергопотребления системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха» руководил по традиции к.т.н., член Комитета по жилищно-гражданскому, промышленному строительству НОСТРОЙ, председатель правления Союза «ИСЗС-Монтаж» Алексей Бусахин.





С докладами выступили директор по развитию – автоматика для вентиляции и кондиционирования ООО «КАРЕЛ РУС» Дмитрий Смелов, заместитель директора ООО «СОННИГЕР», представительство SONNIGER в России Дмитрий Макеев, генеральный директор компании «Оптимальная логистика» Георгий Властопуло, заместитель генерального директора ООО «ТРЕЙД ГРУПП» (ГК ТЕРМОКУЛ) Алексей Морозов, технический директор ООО «Данфосс» Александр Серавин, региональный менеджер по Северной и Восточной Европе VERNET SAS Сергей Кун, к.т.н, начальник отдела холодильного оборудования ООО «НПТ Климатика» Максим Талызин, генеральный директор маркетингового агентства «Литвинчук-Маркетинг» Георгий Литвинчук, к.т.н., заместитель генерального директора по научной работе ООО «Аэрдин» Вячеслав Караджи и к.т.н., ведущий специалист этой компании Елена Белова, д.т.н., председатель ТК 061 «Вентиляция и кондиционирование» Татьяна Соломахова и преподаватель Российского университета дружбы народов, исполнительный директор АСВК Владимир Мамаев.





Участникам мероприятия, партнером которой выступило ООО «Карел Рус», были представлены примеры применения в России высокоэффективных газовых воздухонагревателей в приточных и приточно-вытяжных рекуперативных установках, адиабатическое охлаждение, как инструмент обеспечения энергоэффективности промышленного климатического оборудования, особенности проектирования противодымной вентиляции, последствия для импортеров климатического оборудования и в целом рынка ВЭД глобальной реструктуризации таможни, объекты федерального значения, реализованные на базе энергоэффективного оборудования Danfoss Turboco, вентиляционное оборудование с термоприводами, как эффективный способ снижения затрат, холодильное оборудование компании WHEIL, новые требования к энергетической эффективности промышленных вентиляторов в Техническом Регламенте Евразийского экономического союза, а также перспективы российского рынка HVAC.

На этом XVI Международный конгресс «Энергоэффективность. XXI век. Инженерные методы снижения энергопотребления», в работе которого приняли участие более 250 специалистов, завершил свою работу.

Следующий конгресс пройдет в ноябре 2019 года в Санкт-Петербурге.

По материалам организаторов