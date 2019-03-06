ПАО «Газпром» участвует в международной выставке «Нефтегаз-2019» в ЦВК «Экспоцентр»

«Газпром» принимает участие в 19-й международной выставке «Нефтегаз-2019», которая традиционно состоится в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне с 15 по 18 апреля 2019 г.

Стенд ПАО «Газпром» №22С10 будет расположен в павильоне №2, зале №2.

Отечественные и мировые лидеры нефтяной, газовой и энергетической промышленности продемонстрируют на выставке новейшие технологии, разработки и образцы нефтегазового оборудования.

В выставке примут участие производители, поставщики и сервисные компании из Австрии, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Китая (в том числе Тайвань), Нидерландов, России, Саудовской Аравии, США, Турции, Узбекистана, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции, Республики Кореи, Японии. Национальные экспозиции сформируют участники из Германии, Китая, Чехии.

Выставка организована АО «Экспоцентр» в сотрудничестве с «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» и при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей, Российского газового общества, Союза нефтегазопромышленников России, Союза машиностроителей Германии (VDMA), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. С 2014 года выставка «Нефтегаз» проводится совместно с Национальным нефтегазовым форумом. Объединение выставки и форума привело к созданию крупнейшей отраслевой демонстрационной и коммуникационной площадки. Национальный нефтегазовый форум состоится 16-17 апреля.

По материалам пресс-службы ЦВК «Экспоцентр»