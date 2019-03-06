АДЛ ПРЕДСТАВИЛА РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ AQUATHERM MOSCOW

С 12 по 15 февраля компания АДЛ приняла участие в международной выставке Aquatherm Moscow, где представила свои разработки для индустрии отопления, водоснабжения, кондиционирования, водоотведения и канализации. Выставка объединила представителей оптовых и розничных компаний, а также проектировочных, монтажных, строительных и девелоперских организаций из России и 35 стран мира.

Все посетители стенда АДЛ смогли вживую увидеть широкий ассортиментный ряд оборудования, производимого на заводе компании в Коломне, в частности:

* блочный индивидуальный тепловой пункт «Гранбтп» со шкафом управления «Грантор»;

* автоматическую установку поддержания давления «Гранлевел»;

* насосную установку «Гранфлоу»;

* шаровые краны «Бивал» и BV;

* дисковые затворы «Гранвэл» и «Стейнвал»;

* регулирующие клапаны «Гранрег»;

* предохранительные клапаны «Прегран» и др.

Также на стенде компании было представлено решение для соединения оцинкованных труб: бессварные соединения грувлоки, которые позволяют компенсировать отклонения труб в стыках и быстро соединить элементы трубопровода между собой и с оборудованием. Более подробно об экспозиции вы можете узнать, посмотрев видеосюжет.

По материалам пресс-службы АДЛ