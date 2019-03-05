Делегация ОМК на «КАМАЗе»

«КАМАЗ» с рабочим визитом посетили представители «Объединённой металлургической компании» (АО «ОМК»), одного из крупнейших российских производителей металлопродукции. В составе делегации – руководители направлений по развитию транспортных и складских технологий, специалисты по логистике. Основная цель визита – переговоры по вопросам управления логистикой на производстве. В этой области «КАМАЗ» имеет успешный опыт. За последнее время в компании проведена большая работа, и сегодня продолжается модернизация логистических зон, санируются склады, перестраивается цепочка поставки комплектующих на завод и внутри него. Кроме того, внедряются роботизированные транспортные средства, современные системы управления складом на базе SAP.

В ходе визита на «КАМАЗ» члены делегации посетили автомобильный завод, где ознакомились с работой главного сборочного конвейера, конвейера сборки кабин, а также посетили центральный склад. Специалисты обсудили вопросы, связанные с текущими поставками комплектующих на «КАМАЗ». Представители «ОМК» планируют пересмотреть способы упаковки рессор, отгружаемых в адрес «КАМАЗа», скорректировать график отгрузки, чтобы обеспечить непрерывное производство автомобилей и в то же время не допустить затоваривание заводских складов продукцией поставщика. Отдельно был затронут вопрос использования в логистике на предприятии транспорта на газовом топливе. Руководство «ОМК» заинтересовано в переводе имеющегося в компании транспорта на газовое топливо и расширении парка газомоторных грузовых автомобилей. Переговоры по этому вопросу, а также по организации газозаправочных станций на производственных объектах заказчика продолжатся со службой газомоторной техники компании и ООО «Промышленные компоненты КАМАЗ».

По материалам портала Advis