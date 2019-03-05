ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ АТОМЭНЕРГОМАША В 2018 ГОДУ ПРЕВЫСИЛ 623 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

Десятилетний консолидированный портфель заказов Машиностроительного дивизиона Росатома – АО «Атомэнергомаш» (АЭМ) по итогам 2018 года составил 623,8 млрд. рублей. В сравнении с 2017 годом объем контрактов вырос на 169 млрд. рублей, а за последние пять лет данный показатель увеличился в пять раз - со 125 млрд рублей в 2013 году.

«Рост портфеля заказов обеспечен новой контрактацией как в атомной отрасли, так и за ее пределами. В частности, в прошлом году были заключены договоры на комплектную поставку оборудования реакторного отделения и машинного зала энергоблоков АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, АЭС «Пакш» в Венгрии и других. В неатомных секторах мы стремимся развивать присутствие компании на рынке оборудования для СПГ-заводов, производим основное энергетическое оборудование для заводов по переработке отходов в энергию, выступаем партнерами по локализации в России современных технологий для нефтегазового комплекса, судостроения и энергетики», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

В частности, в прошлом году предприятиями АЭМ заключен ряд контрактов практически по всей линейке ключевого оборудования для четвертой технологической линии завода «Ямал СПГ». Это витые теплообменники, СПГ-насосы и др. Также АЭМ было подписано соглашение о локализации турбодетандеров и высокопроизводительных насосов для СПГ-заводов с французской компанией CRYOSTAR (дочерняя компания одного из лидеров в области инжиниринга заводов по производству СПГ Linde Group). Заключено соглашение европейскими компаниями по совместному производству колонного и реакторного оборудования для нефтеперерабатывающих комплексов.

В сфере судостроения АО «НПО «ЦНИИТМАШ» выступает площадкой по локализации производства вспомогательных судовых котлов. Также в настоящее время развивается сотрудничество по локализации оборудования судовых систем с ведущими европейскими изготовителями из Норвегии, Нидерландов и других европейских стран.

По материалам пресс-службы АО «АЭМ»