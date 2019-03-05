«Транснефть – Диаскан» и «Транснефть» получили евразийский патент на магнитную измерительную систему для дефектоскопа

АО «Транснефть – Диаскан» и ПАО «Транснефть» стали правообладателями Евразийского патента № 031338 от 28 декабря 2018 года на изобретение «Магнитная измерительная система для дефектоскопа с продольным намагничиванием».

Исключительное право на данное изобретение после прохождения процедуры легализации будет действовать на территории стран-участниц Евразийской патентной конвенции: Республики Беларусь, Казахстана и Азербайджана.

Суть изобретения заключается в создании системы на основе блоков комбинированных датчиков, позволяющей минимизировать погрешность измерения геометрии дефектов и определять принадлежность дефекта к внутренней стенке трубопровода. Помимо этого, предложенное техническое решение позволит повысить надежность прохождения дефектоскопа по трубам со сложной геометрией за счет уменьшения количества секций и размещения магнитной измерительной системы на одной секции.

По материалам службы общественных коммуникаций АО «Транснефть - Диаскан»