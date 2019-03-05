Руководители ПГ «БИРС» приняли участие в заседании Клуба промышленников Чувашии

Руководители Промышленной группы «БИРС» приняли участие в заседании Клуба промышленников Чувашии при Торгово-промышленной палате Чувашской Республики, которое состоялось 28 февраля 2019 г. на базе АО «НПО «Каскад». Всего в мероприятии приняли участие более 30 руководителей промышленных предприятий Чувашии.

В ходе встречи была организована экскурсия по зданию нового производственного корпуса АО «НПО «Каскад». Состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы развития кооперации между производителями промышленной продукции Чувашии, а также проблемы обеспечения предприятий республики квалифицированными рабочими кадрами.

Следующая встреча Клуба промышленников Чувашии запланирована на апрель 2019 года.

По материалам пресс-службы ПГ «БИРС»