Выставка «Нефтегаз» стала стратегическим партнером отраслевой конференции в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная технологическая конференция «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019». Она проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и Комитета РСПП по энергетической политике и энергоэффективности. Организатор конференции – Национальный нефтегазовый форум (ННФ). Стратегический партнер – выставка «Нефтегаз».

В рамках конференции был организован совместный стенд, где представители «Экспоцентра» и ННФ рассказывали о возможностях, которые дает отраслевому бизнесу участие в этих мероприятиях. Выставка «Нефтегаз-2019» и ННФ пройдут в «Экспоцентре» с 15 по 18 апреля.

Развитие отечественных технологий по добыче нефти и газа является не только инструментом защиты от международных санкций, но и может способствовать удешевлению операций, повышая общую эффективность и конкурентоспособность российской нефтегазовой отрасли на международной арене. Уровень локализации производства по ряду традиционных направлений нефтегазодобычи и нефтепереработки уже превышает 90%, но в высокотехнологичных сегментах, например, в области арктической добычи и разработки трудноизвлекаемых запасов, остается ниже желаемого.

Участники конференции «Импортозамещение в нефтегазовой промышленности 2019» рассмотрели большой список актуальных вопросов, среди которых: стратегия научно-технологического развития отрасли и меры господдержки внедрения прорывных технологий; локализация производств и технологические партнерства в условиях геополитических ограничений; международное сотрудничество и трансфер технологий; развитие центров компетенций и определение приоритетных направлений отраслевых разработок.

По материалам пресс-службы АО «Экспоцентр»