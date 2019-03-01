Страна выбирает лучшую бригаду сантехников

В Интернете завершается самая добрая «битва» за чемпионский кубок. Участники конкурса профмастерства «Лучший сантехник. Кубок России» выставили на суд народного жюри отчеты о своей благотворительности. Это заключительное задание отборочного этапа конкурса. По его результатам определятся десять команд, которые выйдут в финал и смогут претендовать на чемпионский кубок и денежный приз в 300 тысяч рублей.

Задание для участников чемпионата ничем не отличается от их рабочих будней – починить смеситель, заменить унитаз или установить счетчик на воду. Разница в том, что все работы необходимо произвести бесплатно. Кроме оценки умений конкурсантов, достигается еще несколько целей: одна из них - помочь нуждающимся поменять сантехнику, вторая - популяризировать востребованную рабочую профессию. За семь лет существования чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» сотни пожилых людей, многодетных семей и других нуждающихся с разных регионов страны получили квалифицированную сантехническую помощь.

По самым скромным подсчетам, организаторы предоставляют более тысячи единиц сантехники ежегодно. Это латунные смесители «Оптима», алюминиевые и биметаллические радиаторы WDR, трубопроводная арматура LD и другие материалы. Идею этого благотворительного марафона поддерживают многие производители сантехнического оборудования. Кроме того, чемпионат проводится с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.

«Мы всегда по-человечески очень радуемся отчетам сантехников о добрых делах. Например, участники из Ярославля помогли военному госпиталю, где ежегодно проходят лечение более шести тысяч ветеранов войн. Челябинская команда провела отопление и запустила котел в самом большом приюте для бездомных животных города. Их коллеги помогли многодетной матери восстановить дом после пожара. Участвуя в таком благотворительном проекте, сантехники чувствуют себя нужными и важными. Молодые ребята, видя это, вдохновляются и задумываются о том, чтобы в будущем получить эту профессию», - отмечает главный организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков.

Профориентация школьников также является одной из целей чемпионата. На одном из этапов участники проводят занятия с детьми и рассказывают им о своей работе. А уже потом, на финальном испытании, они показывают свои профессиональные навыки и теоретические знания.

До финала чемпионата осталось всего полтора месяца. И уже сегодня, первого марта, станут известны имена тех, кто стал народным любимчиком. На сегодняшний день в рейтинге добрых сантехников лидируют участники из Новочебоксарска и Минеральных Вод. Чтобы поддержать участников, достаточно зайти на сайт конкурса и отдать свой голос за понравившуюся команду. Наградой за высокие оценки в Интернете будут призы от партнеров чемпионата. А ради выхода в финал участникам нужно еще вызвать симпатию у экспертов. Именно они решают, кто получит заветную путевку в финал, который состоится 11 апреля 2019 года в Челябинске.

По материалам портала UralPress