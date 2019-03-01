Атоммаш в третий раз доказал лидерство в бережливом производстве

Волгодонский филиал «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) успешно прошел Развивающую партнерскую проверку качества (РППК) для подтверждения статуса «Предприятие Лидер-ПСР». Комиссия экспертов из отраслевых предприятий оценила развертывание Производственной системы «Росатом» (ПСР) на площадке «Атоммаш». На соответствие культуре бережливого производства, 5С и другим принципам ПСР проверяли производственные и бизнес процессы.

Очная оценка велась по трем направлениям: ПСР-потоки, ПСР-образцы и обучение. Эксперты провели детальный анализ эффективности потоков производства парогенераторов и корпусов реактора, образцовый участок гибки труб, мотивацию и качество организации площадочного обучения. Атоммаш представил проект дня 5С, в рамках которого руководители предприятия самостоятельно перестроили механический участок малых станков по принципам 5С. Также завод презентовал практику внедрения производственной системы «Росатом» на предприятии поставщика. Это является одним из обязательных требований к «Лидерам ПСР».

Вне рамок запланированного маршрута эксперты РППК посетили участок изготовления образцов свидетелей корпуса реактора и участок трубопроводной арматуры. Участки,не готовившиеся к проверке, продемонстрировали высокий уровень развертывания ПСР,за что предприятие было отмечено по итогам проверки.

«Можно сказать, что специально к развивающей проверке мы не готовились. Потому что в масштабах производства успешных результатов нельзя добиться за пару недель. Все проекты, представленные нами экспертам — это итоги последовательной работы на протяжении всего года, это те самые ежедневные улучшения, к которым нас и призывает производственная система «Росатом», — сказал директор филиала Ровшан Аббасов.

К предприятиям, подтверждающим статус «Лидер ПСР», предъявляются более строгие критерии оценки, чем к новичкам. Кроме того, комиссия выявила лучшие практики завода для тиража на предприятия отрасли. Эксперты особенно отметили устройство информационного центра Волгодонского филиала: его наполненность, масштабы и детализацию.

Результатом работы стал подписанный участниками РППК меморандум. Подведение итогов и подтверждение статуса «Предприятие — Лидер ПСР» состоится в марте. Напомним, сертификат о достижении статуса «Лидер ПСР» Атоммаш получил в марте 2017 года,в 2018 предприятие подтвердило статус.

Производственная система Росатом обеспечивает рост производительности производственных процессов, снижение себестоимости продукции и повышение качества рабочего и управленческого труда. Кроме того, ПСР направлена на борьбу с любыми потерями: излишние складские запасы, межоперационные заделы, время простоя, лишние перемещения.

По материалам портала EnergyBase