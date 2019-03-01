ТУЛАЭЛЕКТРОПРИВОД ИЗГОТОВИЛ ПАРТИЮ ПРИВОДОВ ДЛЯ АЭС

На ЗАО «Тулаэлектропривод» ведутся приемочные инспекции и отгрузки партий многооборотных электроприводов повышенной безопасности для АЭС ТУ 3791-006-05749406-2000. Отгрузки для дальнейшей комплектации арматурой ведутся в адрес АО «Тяжпромарматура» и АО «АЭМ-технологии» (для 3-го и 4-го блоков АЭС «Куданкулам» - Индия), ЗАО «Курганспецарматура» (на строящуюся Белорусскую АЭС).

Приёмку продукции осуществляет комиссия, состоящая из представителей заказчика, уполномоченной организации АО «ВПО «ЗАЭС» и представителей АО «Атомстройэкспорт». Приемочная инспекция проходит по всем стадиям производства:

* проверка готовности производства;

* входной контроль:

* основные технологические и контрольные операции;

* приемо-сдаточные испытания:

* комплектация, покраска, упаковка.

ЗАО «Тулаэлектропривод» – ведущее предприятие России по производству электроприводов для трубопроводной арматуры с 70-летней историей. Основное направление деятельности – проектирование, изготовление, поставка и сервисное обслуживание электроприводов для трубопроводной арматуры. Заказчиками являются дочерние компании и подразделения ОАО "Газпром", ОАО "Лукойл", ОАО "Сибур Холдинг", ОАО "Сургутнефтегаз", АО "КазТрансОйл", РУП "Производственное объединение "Белоруснефть"" и другие компании по добыче, переработке и транспортировке нефти и газа. Тульские электроприводы, в том числе интеллектуальной импортозамещающей серии ЭП4, эксплуатируются на объектах ОАО "Северсталь", ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", на Навоийском и Алмалыкском горно-металлургических комбинатах Узбекистана, поставлялись на Хелуанский металлургический завод (Египет), а также рудники АК "Алроса".

По материалам пресс-службы ЗАО «Тулаэлектропривод»