Инсталляционная система: System KAN-therm Groove

Система KAN-therm пополнилась еще одной инсталляционной системой: System KAN-therm Groove.

Основой для выполнения соединения трубы с трубой или трубы с фитингом, выбранным из ассортимента KAN-therm Groove, является муфта с болтовым зажимом.

Ее конструкция состоит из трех элементов: корпус муфты из чугуна с шаровидным графитом, уплотнительной манжеты EPDM и комплекта болтов с гайками из оцинкованной углеродистой стали.

Элементы, которые будут соединяться между собой, должны иметь специальный паз для фиксации клиньев корпуса муфты.

Система поставляется в диапазоне диаметров от 1” до 12” и может применяться для отопления, водоснабжения и пожаротушения. Муфты бывают как жесткие, так и гибкие, что позволяет производить как прямолинейный монтаж, так и отклоняться от оси трубопровода на соединениях, укладывая трассу с изгибом. При помощи гибких муфт возможна компенсация температурных удлинений и гашение вибрации при обвязке оборудования.

Продукция сертифицирована на территории РФ.

По материалам журнала «С.О.К»