С 4 по 6 февраля в учебно-лабораторном комплексе «Колледж будущего Татарстана» прошел демонстрационный экзамен по компетенции «Инженерный дизайн CAD».

В Татарстане впервые прошел демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD»

Двенадцать студентов четвертого курса специальности «Технология машиностроения» Альметьевского профессионального колледжа, обучающихся в рамках проекта «Колледж будущего Татарстана», в рамках экзамена разрабатывали 3D модели и чертежи деталей сборного мотора, робота и металлической конструкции, а также создавали фотореалистическое изображение и анимационный видеоролик процесса их сборки.

Контролировала процесс экзамена и проверяла результаты группа экспертов из Казани, Набережных Челнов, Бугульмы и Альметьевска. Помимо этого, каждый желающий мог наблюдать за ходом экзамена на YouTube канале в режиме реального времени. — Впервые в Республике Татарстан на базе «Колледжа будущего Татарстана» прошел демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Задания для экзамена — это реальные задания чемпионатов WorldSkills, на решение которых каждому студенту давалось 6 часов. Воспитанники «Колледжа будущего Татарстана» показали высокий уровень знаний и практических навыков моделирования реальных производственных процессов по стандартам WorldSkills Russia, — комментирует главный сертифицированный эксперт демонстрационного экзамена, победитель EuroSkills Budapest 2018 по компетенции «Инженерный дизайн CAD» Альберт Минеев. После сдачи демонстрационного экзамена студенты получат Skills паспорт, где будут указаны баллы по международной сертификации, демонстрирующие уровень подготовки к профессии.

По материалам пресс-службы Группы «Римера»