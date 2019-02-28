«ДС Контролз» выступит экспонентом на выставке в Новом Уренгое

14-15 марта в Новом Уренгое пройдет XIII межрегиональная специализированная выставка «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу-2019». На стенде №45 свою экспозицию представит компания «ДС Контролз».

На стенде компании будут представлены образцы передового оборудования: предохранительный клапан серии 1900, регулирующий клапан 28000, односедельный клапан серии 21000, регулирующий клапан 35002 и пилотный предохранительный клапан 3900.

В прошлом году выставка собрала около 80 предприятий. Среди участников: ООО «Газпром Добыча Ямбург», ООО «Газпром Добыча Уренгой», ОАО «Севернефтегазпром», ООО Завод «Газпроммаш», ООО «Промснабкомплект» и другие. Посетителями выставки стали около 1700 специалистов нефтегазовой отрасли.

Выставка дает уникальную возможность участникам продемонстрировать свои достижения, представить свою продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся регионов России, содействует укреплению делового сотрудничества, привлечению инвестиций, способствует динамичному развитию промышленности на основе применения инновационных разработок.

Приглашаем посетить стенд №45, чтобы ознакомиться с образцами оборудования ЗАО «ДС Контролз».

По материалам пресс-службы «ДС Контролз»