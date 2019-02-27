Универсальное решение для управления перегревом в холодильных системах и тепловых насосах от Danfoss

Инженеры Danfoss предложили инновационное решение для управления перегревом в системах охлаждения и кондиционирования, а также в тепловых насосах. Универсальная технология основана на функционале обновленного контроллера ЕКЕ 1A/1B/1C и электронного расширительного клапана с шаговым двигателем серии ETS Colibri®.

Собственный привод клапана обеспечивает быстрое и точное регулирование расхода жидкого хладагента и оптимальный выход на рабочий режим испарителя. Новая линейка контроллеров ЕКЕ автоматизирует управление всеми типами клапанов с шаговым двигателем Danfoss. Оборудование повышает надежность, улучшает эксплуатационные характеристики холодильной установки и обеспечивает высокий уровень энергосбережения.

Среди функций контроллера ЕКЕ модуляционный контроль температуры хладоносителя за счет изменения степени открытия клапана, защита компрессора от высокого давления конденсации и коротких циклов работы при запуске системы. Возможен выбор одного из четырех алгоритмов управления перегревом.

Адаптивный алгоритм основан на поиске минимального стабильного перегрева в установленных пользователем пределах. Он актуален для применения в чиллерах, холодильных камерах и витринах при работе в течение длительного времени при стабильных режимах.

Алгоритм зависимости перегрева от нагрузки имитирует характеристику механического терморегулирующего клапана без зависимости от внешних условий. Такой алгоритм удобен для нескольких испарителей с общей линией всасывания. В контроллере также предусмотрены функции фиксированной уставки перегрева и зависимость уставки от разности температур.

Конструктивные особенности ETS Colibri® позволяют выдерживать высокое давление, лазерные сварные соединения исключают утечку хладагента. Корпус выполнен из антикоррозийных материалов.

По материалам пресс-службы ООО «Данфосс»