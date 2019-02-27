НА СИНТЗ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТЕХНИЧЕСКОГО БЛОКА И СЛУЖБ КАЧЕСТВА ТМК

На Синарском трубном заводе (СинТЗ), входящем в состав Трубной Металлургической Компании (ТМК), под руководством первого заместителя генерального директора — главного инженера ТМК Вячеслава Попкова прошло традиционное совещание руководителей технического блока и служб качества предприятий ТМК. В нем приняли участие более 70 руководителей и специалистов компании.

Участники мероприятия обсудили ситуацию на рынке трубной продукции по итогам 2018 года и прогноз на 2019 год, провели анализ претензионной работы и уровня удовлетворенности потребителей, рассмотрели результаты выполнения нормативов в области качества и расхода металла. Среди других тем совещания – исполнение требований природоохранного законодательства и показатели функционирования корпоративной системы менеджмента качества на заводах в течение прошлого года. Отдельным предметом обсуждения стали концепция развития системы организации ремонтов, выполнение плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, рыночные тренды премиального сегмента трубной продукции.

Кроме того, руководители отчитались о работе своих предприятий в области качества и приняли участие в заседаниях фокусных групп, где подвели итоги работы по Корпоративной системе улучшений, детально рассмотрели новые подходы к формированию инвестиционных программ, а также обсудили внедрение передовых практик в области охраны труда на предприятиях ТМК в 2019 году.

«Наша стратегия заключается в увеличении доли производства и отгрузки высокотехнологичной продукции, обладающей высокой добавленной стоимостью, до уровня не менее 50% в общем объеме. На фоне усиливающейся конкуренции на рынке труб мы должны принимать своевременные и эффективные решения, быть, в соответствии с миссией ТМК, достойным глобальным поставщиком эффективных решений для потребителей нашей продукции», — отметил по итогам совещания Вячеслав Попков.

По материалам пресс-службы ТМК