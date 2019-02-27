В Москве открылся крупнейший ЦОК в сфере ЖКХ

В Москве открылся крупнейший в столице центр оценки квалификаций в сфере ЖКХ – ЦОК «ТехноПрогресс», аккредитованный по 48 квалификациям.

Проблемы жилищно-коммунальной сферы беспокоят как представителей властных структур, так и все слои населения. Очень часто и те, и другие недовольны качеством оказываемых услуг, особенно на фоне ежегодного роста тарифов ЖКХ во всех регионах России. Поэтому уместными кажутся и высокие требования к квалификации специалистов сферы ЖКХ.

На днях у столичных специалистов жилищно-коммунальной сферы появилась отличная возможность подтвердить свою квалификацию в организации с серьезной методической и материально-технической базой. А у потребителей – профессионально заверенная гарантия качества услуг, которые предоставляют работники коммунального хозяйства.

В числе профессий, по которым можно пройти оценку, востребованные специальности: инженер по ремонту общего имущества многоквартирного дома; слесарь по обслуживанию котельного оборудования; электромонтажник домовых электрических систем и оборудования; техник организации по управлению многоквартирным домом; слесарь-сантехник домовых систем и оборудования; оператор водоподготовки; инженер благоустройства и озеленения территорий.

«Открытие ЦОКа в сфере ЖКХ — событие для Москвы и столичного региона», — заявил председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере ЖКХ Александр Козлов на официальном открытии ЦОКа. Он пожелал Центру активно развиваться и выразил уверенность, что прозрачная и качественная работа ЦОК «ТехноПрогресс» привлечет большое количество специалистов для подтверждения собственной квалификации.

Александр Ишин, председатель СПК в области строительства, координатор НОСТРОЙ по городу Москве, подчеркнул, что совместными усилиями будет внесен весомый вклад в обеспечение отрасли квалифицированными кадрами.

«Только профессиональные кадры и в ЖКХ, и в строительстве позволят решить задачи, поставленные перед нами Правительством на ближайшие годы», — уверен Александр Ишин. — «Надеюсь на плодотворное сотрудничество и на то, что в самое ближайшее время специалисты в области строительства смогут также пройти оценку квалификаций в МЦОКе «ТехноПрогресс».

В планах работы ЦОК — аттестация большого числа специалистов ЖКХ, а среди перспективных направлений деятельности – коммунальная электроэнергетика и теплоснабжение; открытие экзаменационного центра на Северном Кавказе; популяризация системы независимой оценки квалификации в РФ.

ЦОК «ТехноПрогресс» в сфере ЖКХ осуществляет независимую оценку квалификаций специалистов жилищной сферы, коммунального теплоснабжения, коммунальной электроэнергетики.

Экзаменационная площадка ЦОК – учреждение среднего профессионального образования Колледж Архитектуры, Дизайна и Реинжиниринга № 26, являющийся ведущим образовательным учреждением по подготовке специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и площадкой лучших практик Национального агентства развития квалификаций (НАРК) и Академии WorldSkills Russia.

По материалам журнала «С.О.К»