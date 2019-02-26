ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ФЛАНЦЕВ И ФИТИНГОВ ИЗ ЧЕЛНОВ ПОЛУЧИЛ ЛЬГОТЫ НА ПОКУПКУ ОБОРУДОВАНИЯ

Государство помогает развиваться малому и среднему бизнесу, в частности, благодаря различным льготным программам. Пример такого успешного сотрудничества – челнинская металлообрабатывающая компания ООО «РВК». Компания смогла приобрести на льготных условиях в лизинг оборудование, а затем покрыть часть расходов по другой госпрограмме.

Основной задачей руководства компании было расширить производственные мощности, закупить новое оборудование для выпуска новой продукции - инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации. Как рассказал «Челнинским известиям» ведущий инженер ООО «РВК» Александр Карпенко, предприятие в 2016 году начало заниматься производством фланцев, фитингов, датчиков, указателей и сигнализаторов уровня, которые применяют для улучшения трубопроводной арматуры в нефтехимии, пищевой и технической промышленности. На третий год работы компании удалось получить за год сразу несколько государственных дотаций. Это позволило увеличить штат сотрудников, объем выпускаемой продукции и номенклатуру.

«В прошлом году предприятие защитила лизинг-проект на закупку оборудования российского производства по программе «Региональной лизинговой компании РТ». В общей сложности предприятие потратило около 30 миллионов рублей, из них 3 миллиона рублей смогли компенсировать по республиканскому проекту Минэкономики РТ. В итоге безвозвратный грант был потрачен на расширение мощностей», - рассказывает Александр Карпенко. Сумма гранта зависит от первоначального взноса. Конкурсная заявка подается из расчета, какой авансовый платеж был внесен на покупку технического оснащения, если он составляет более 10 миллионов рублей, то предприятие получает полную сумму гранта - 3 миллиона рублей».

В дальнейшем ООО «РВК» планирует широкомасштабное расширение линейки, объема продукции и географии продаж. «Во всех современных автоматизированных технологических процессах применяются средства контроля, измерения технологических параметров. Продукция не привязана какой-то конкретной о сфере и может применяться от производства цемента до лекарств», - говорит Карпенко.

По материалам СМИ