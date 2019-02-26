ДАНФОСС автоматизировал производство этажных узлов

На производственной линии по выпуску распределительных этажных узлов для системы отопления установлен роботизированный комплекс для сварки коллекторов. Новая технология обеспечивает стабильный и повторяющийся уровень качества производимых работ, а скорость выполнения технологических операций возросла на 80 % относительно ручной сварки.

Поэтажные узлы поддерживают постоянный перепад давлений в квартирных системах отопления и позволяют осуществить индивидуальный учет теплопотребления. Стальные подающий и обратный коллекторы имеют большое проходное сечение и от двух до восьми выходов в левом и правом исполнении. Конструкция предусматривает условное давление 10 бар (испытательное – 16 бар). Максимальный перепад давлений в контуре перед узлом присоединения квартирной системы – 1,5 бар. Регулируемый перепад давлений в узле присоединения квартирной системы отопления – 5-25 кПа. Также возможно изготовление поэтажных узлов по специальным требованиям заказчика.

В распределительном узле TDU.3 устананавливается автоматический балансировочный клапан APT. Проектный расход обеспечивают балансировочные клапаны MSV-B или MNT. В изделии заводской готовности все оборудовано для установки приборов индивидуального учета тепла.

По материалам пресс-службы ООО «Дпнфосс»