Президент РФ поддержал движение WorldSkills

Президент России Владимир Путин в ежегодном Послании Федеральному собранию поддержал международный Чемпионат рабочих профессий WorldSkills, финал которого пройдёт в августе в Казани. Grundfos выступает партнёром чемпионата в номинации «Сантехника и отопление».

«В конце августа в России состоится чемпионат мира WorldSkills по рабочим профессиям. Давайте пожелаем нашей команде успехов. Этот успех значим для повышения престижа рабочих профессий, рабочих специальностей» , — заявил, в частности, Владимир Путин. По словам президента, необходимо ускорить модернизацию среднего профессионального образования и к 2022 году переоснастить современным оборудованием более 2 тыс. мастерских в колледжах и техникумах.

Grundfos, партнёр чемпионата WorldSkills в номинации «Сантехника и отопление», сотрудничает с российскими колледжами и техникумами, поставляя для них современное оборудование и внедряя мировые стандарты в программу подготовки молодых специалистов. Насосное оборудование Grundfos используется для подготовки и проведения соревнований, организаторами которых выступают WorldSkills Russia и WorldSkills Belarus. «Мы полагаем, что повышение квалификации российских монтажников — задача, в решении которой должны участвовать не только образовательные учреждения, но и бизнес. Мы открыты для сотрудничества и продолжим поддерживать инициативы, направленные на укрепление престижа рабочих профессий», — отметил Владимир Дурбажев, руководитель отдела по развитию бизнеса «Грундфос». По материалам журнала «С.О.К»