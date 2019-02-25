HYDROMAT d.o.o. получил приз «Лучшая инновационная компания в регионе Вараждин»

Экономическая палата ХГК Вараждин наградила 15.11.2018 призом «Золотая куна» в номинации «Лучшая инновация округа Вараждин в 2017 году» компанию HYDROMAT d.o.o. Ivanec. «Золотая куна» вручена за запатентованную инновацию «Многофункциональный клапан Hyreval». Награда была вручена доктором Владо Тропасом, руководителем инновационной деятельности в Университете Севера, и президентом Торговой палаты Хорватии Вараждином Драгутином Гложиничем, доктором наук.
По материалам пресс-службы ООО «Арматура ГМБХ»