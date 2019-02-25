ПРОДУКЦИЯ БКЗ ПОЛУЧИЛА ВЫСШИЕ ОЦЕНКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПО ИТОГАМ ОПРОСА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ

Продукция Барнаульского котельного завода получила наивысшие оценки заказчиков в номинации «Трубопроводная арматура» по итогам опроса энергетических компаний Рейтинговым центром ТЭК в 2018 г. Целью опроса являлось выявление лучших поставщиков продукции для электроэнергетического комплекса.
К опросу были приглашены 22 ведущие генерирующие, сетевые и сбытовые компании электросетевого комплекса. Среди которых ПАО «Россети», ПАО «Квадра», ООО «Сибирская генерирующая компания», АО «ЕвроСибэнерго», ООО «ИНТЕР РАО – Экспорт», ПАО «ОГК-2», АО «ТГК-11», АО «ДГК».
20 февраля 2019 года на ежегодной конференции «Инвестэнерго-2019» состоялось вручение Сертификата победителя директору по продажам ООО «Барнаульский котельный завод» Гаммеру А.А.
По материалам пресс-службы ООО «БКЗ»