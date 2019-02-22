ЛГ «Автоматика» примет участие в НЕФТЕГАЗ-2019

Компания ООО ПНФ «ЛГ автоматика» приглашает Вас на международную выставку оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ-2019» которая состоится 15-18 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр», г. Москва

На ней вы можете установить и укрепить деловые контакты, получить полное представление о ситуации в отрасли, увеличить объемы продаж товаров и услуг. На выставке будет представлена продукция по следующим тематическим разделам:

• Геологические и геофизические исследования. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений, комплексная оценка нефтегазоносных территорий и локальных объектов, подсчет запасов

• Строительство нефтяных и газовых скважин на суше и на море. Бурение горизонтальных скважин. Оборудование и технологии

• Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений. Методы воздействия на пласт в целях повышения нефтеотдачи. Оборудование и технологии

• Сбор и подготовка нефти и газа

• Транспорт и хранение нефти, газа и нефтепродуктов, техника и технология строительства и эксплуатации трубопроводов. Резервуары и резервуарные парки

• Насосы, компрессорная техника, пневматика, приводы, двигатели, используемые в нефтегазовом комплексе • Запорно-регулирующая арматура

• Трубная продукция

• Нефтегазопереработка и нефтехимия. Оборудование и технологии

• Строительство объектов нефтегазового комплекса, включая строительство морских сооружений. Строительная техника

• Энергетическое и электротехническое оборудование для нефтегазового комплекса. Кабельная продукция. Сварочное оборудование

• Химические реагенты, добавки и материалы для нефтегазодобывающей, нефтеперерабатывающей промышленности и транспорта нефти и нефтепродуктов

• Автоматизированные системы управления и телемеханизация процессов бурения, добычи, сбора, транспорта, хранения и переработки нефти и газа. Контрольно-измерительные приборы. Средства метрологического обеспечения

• Защита оборудования и трубопроводов от коррозии. Ингибиторы коррозии. Установки и изоляционные материалы

• Экология: научные разработки, технологии, оборудование, контрольно-измерительные приборы. Современные системы мониторинга состояния окружающей среды. Утилизация и переработка отходов производства

• Охрана труда, системы безопасности и противопожарная техника

• Лабораторное оборудование и аналитические приборы, мебель. Передвижные лаборатории

• Мобильные производственные и бытовые здания

• Поставка и сбыт нефти, газа и нефтепродуктов. АЗС

• Экономические исследования и анализ развития нефтегазового комплекса. Управление комплексом в новых условиях, вопросы правового и финансового регулирования

• Научно-исследовательские и проектные разработки. Экспертиза проектов

• Российские инновационные разработки

• Информационное и программное обеспечение

• Научно-техническая литература

Время работы: 15 апреля с 12:00 до 18:00 16-17 апреля 2019 с 10:00 до 18:00 18 апреля 2019 с 10:00 до 16:00

Стенд ООО ПНФ «ЛГ автоматика» будет находиться в павильоне № 2, 2-й уровень, зал № 2, стенд № 22Е22.

По материалам пресс-службы ПНФ ЛГ «Автоматика»