Промышленные компании готовятся к переходу на НДТ

С этого года промышленники начали жить в условиях действия федерального закона о наилучших доступных технологиях (НДТ). Он разделил все предприятия, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, на четыре категории. На первом этапе, который продлится до 2022 года, на НДТ перейдут 300 предприятий, в том числе около 30 из УрФО — в основном металлургические и энергетические объекты в Свердловской и Челябинской областях, а также многие нефте- и газодобывающие промыслы и их инфраструктура в Югре и на Ямале.

Целый ряд законодательных требований обязывает заводы получать комплексные экологические разрешения, согласовывать технологические нормативы выбросов и сбросов загрязняющих веществ, проходить экологическую экспертизу и внедрять программы повышения экологической эффективности. Как отмечают промышленники, с одной стороны, придется серьезно поменять принципы работы, с другой — появится возможность избежать лишних административных барьеров, часто препятствующих внедрению новых технологий.

В основе нового подхода — перечень зарекомендовавших себя технологических решений, сгруппированных по отраслевым информационно-техническим справочникам (ИТС). Всего написано более 50 таких документов, в их создании активно участвовали сами производственники. В будущем ИТС будут обновляться и актуализироваться. Например, планируется снижать долю оборудования, импортируемого в случае необходимости применить НДТ, с сегодняшних 50 процентов до 36-ти к 2024 году.

По материалам журнала «С.О.К»