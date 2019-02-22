ИФАЗ ПОСТАВИЛ КЛИНОВУЮ ЗАДВИЖКУ ДЛЯ ОП «Запорожская АЭС»

ЧАО «ИФАЗ» продолжает производить продукцию на заказ ГП НАЭК «Энергоатом». Так, на днях завершилась работа над задвижкой клиновой ИА11072 DN 500 с электроприводом, которая будет поставлена на ОП «Запорожская АЭС».

Задвижки клиновые ИА11072 предназначены для установки в качестве запорных устройств на технологических трубопроводах общепромышленного назначения и вспомогательных систем АЭС четвертого класса безопасности. Присоединение: под приварку или фланцевое. Диапазон рабочих температур: до +425°С. DN: 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1500. Рабочее давление: 0,1 МПа; 0,16 МПа; 0,4 МПа; 0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа.

По материалам пресс-службы ЧАО «ИФАЗ»