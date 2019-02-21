Открытие Академии WOLF

14 февраля, День влюблённых, компания WOLF провела с любимыми клиентами на открытии своей новой Академии WOLF. В Академии планируется проводить семинары и встречи монтажников, технических специалистов, проектировщиков и дизайнеров, а также бесплатные консультации по оборудованию WOLF, работающие образцы которого выставлены в Академии.

Эльвира Богданова, генеральный директор WOLF: «Локация в Московской области была выбрана не случайно. В черте города невозможно подключить газовое оборудование и установить вентиляцию, поэтому мы долго искали отдельно стоящее здание со своей котельной и возможностью вмешаться в проект фасада. Ведь обучение потребителя на полностью работающем оборудовании гораздо действеннее, чем просто на картинках».

Оборудование, представленное в Академии, демонстрирует всю продуктовую линейку WOLF: газовые котлы, климатическое оборудование, бытовая вентиляция, тепловые насосы и автоматика. Ближе к тёплому времени года на крыше здания будут установлены солнечные коллекторы.

Академия открылась в ближайшем Подмосковье по адресу Быковское шоссе, 88/1.

По материалам журнала «С.О.К»