РТМТ ОБНОВИЛ ПОЛИТИКУ КАЧЕСТВА

По словам представителей компании, при создании собственного производства трубопроводной арматуры в 2011 году было принято однозначное решение выпускать качественную, надёжную и безопасную продукцию. Первая политика предприятия в области качества была утверждена в 2013 году и даже при въезде на завод был вывешен плакат с лозунгом и девизом: «От культуры производства – к качеству продукции». Но время не стоит на месте, и сегодня ООО «РТМТ» актуализировал направляющий документ в области качества.





По материалам пресс-службы ООО «РТМТ»